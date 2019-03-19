自由車》環台賽浪漫台三線站 馮俊凱返故鄉衝第一

馮俊凱以領先者之姿率先通過南庄遊客中心。（記者鄭名翔攝）

［記者鄭名翔／苗栗報導］「2019國際自由車環台賽」今進入第3天賽事浪漫台3線站，兩百多名各國選手從新竹出發，10點多進入苗栗縣內，苗栗子弟馮俊凱在鄉親父老熱情鼓舞加油下賣力衝刺，於南庄站點拔得頭籌領先群雄，馮俊凱父親表示，兒子今年狀況較去年更佳，有信心能在多山路、難度高的台3線站拿下好成績。

台灣「自由車一哥」為我國首位世界職業一級車隊車手，旅歐五年，但每年皆返台參加國際自由車環台賽，今早賽程行經家鄉苗栗，馮俊凱爸爸與加油團早早就在南庄遊客中心守候，緊盯手機直播掌握車況，在車隊呼嘯而過時大聲為馮俊凱加油打氣。

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30歲的馮俊凱今年狀況調整極佳，昨日先在桃園站拿下亞洲冠軍披上藍衫，今日回到熟悉的家鄉更鼓足實力衝刺，在經過南庄遊客中心點時以領頭羊之姿領先群雄，而後則要挑戰全程難度最高的仙山一級坡，連續20公里的山路不僅考驗體力更考驗選手控車技巧。

馮俊凱父親說，阿凱曾3度拿下環台賽登山王寶座，回到故鄉出賽更展現十足企圖心，挑戰山路不成問題，目標能在環台賽中披上黃衫，爭取最高榮耀。

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