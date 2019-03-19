MLB》白襪再傳悲報 又一少年強投動TJ手術

當寧。（取自MLB Pipeline推特）

〔體育中心／綜合報導〕繼寇派克（Michael Kopech）後，白襪又一投手大物挨刀而大量缺賽，他們的第六號新秀、24歲右投當寧（Dane Dunning）在稍早動完了韌帶置換手術，預計將要缺席至明年球季中。

去年當寧在六月時就因右手肘扭傷而遭到球隊關機，而在2月時又感到右前臂不適最後選擇動手術。白襪隊總管哈恩（Rick Hahn）也大感可惜，「要不是因為手臂傷勢，他很有可能現在在競爭球隊輪值的一席。他有很棒的球威、也有很出色的心理素質，受傷是唯一讓他無法快速爬升至更高階的唯一因素。」哈恩說道。

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當寧是在2016年季末被國民隊連同吉歐里多（Lucas Giolito）、羅培茲（Reynaldo Lopez）一起被送往白襪，換來外野手伊頓（Adam Eaton）。去年當寧在小聯盟投86.2局就送出多達100次三振，自責分率僅2.17，目前排在官網百大新秀第80名。

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