NBA》柯瑞秀超大號「Logo Shot」 創例行賽最遠（影音）

柯瑞。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士球星柯瑞（Stephen Curry）今天在第一節末投進60英呎的「Logo Shot」，這是他例行賽所投進最遠的球，讓現場觀眾驚呼連連。可惜勇士最後以105：111不敵馬刺。

首節剩下1秒多，柯瑞從後場接到球後，從馬刺進攻半場的三分線內出手，直接打板投進三分，幫助勇士第一節打完追成25平。柯瑞全場攻下25分，但勇士仍不敵馬刺，中止2連勝。

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根據《ESPN》指出，包含季後賽在內，柯瑞生涯投進4顆超過50英呎的大號三分，過去20年內，只有國王37歲老將藍道夫（Zach Randolph）達成此成就，兩人並列最多；此外，柯瑞生涯最遠的投籃距離，是2015年季後賽對灰熊所投進的62英呎超大號三分球。

「我可能有點妄想，但每次投那種球時，我感覺都會進。」柯瑞表示，「用那種方式結束那一節很酷，我也希望我們也能贏球。」

STEPHEN CURRY #BeforeTheLight pic.twitter.com/6ap0vsgq0z — Golden State Warriors （@warriors） 2019年3月19日

柯瑞。（美聯社）

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