舉重》7月赴東京移訓 郭婞淳啟動「模擬奧運」模式

郭婞淳（中）體驗拉弓。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕舉重女將郭婞淳今天以賽事代言人身分出席原住民運動會賽前記者會，儘管不會出賽，郭婞淳預告自己今年賽事，預計下個月將參加全大運以及亞錦賽。

郭婞淳表示，上週訓練目標重量沒有達成，心裡有點急，不過教練也溫馨提醒她，不要操之過急，所以不會抱著太大壓力去參加亞錦賽。

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暑假計畫則要首度前往東京移訓，郭婞淳說，自己在青少年時期可以說跟日本相當無緣，直到參加成人組賽事時，日本才開始舉辦青年賽。

不過去年郭婞淳曾赴名古屋中京大學移訓，她分享早餐經驗談，「我們跟日本飲食差不多，可是學校宿舍沒有早餐，只好每天去便利商店報到，買到店員都認識我們。」

郭婞淳補充，這趟去東京將模擬明年參賽日期，東奧是7月24日開幕，他們預計提前一週，完全模擬明年流程，將在日本東京早稻田大學移訓。

舉重女將郭婞淳（中）與陳傑為原住民運動會站台。（記者卓佳萍攝）

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