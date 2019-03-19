NBA》國泰三對三即將引爆 聯盟名將下週四訪台

退役名將路易斯將來台。（資料照，路透）

〔記者卓佳萍／台北報導〕2019國泰NBA 3x三對三籃球賽邁入第九屆，報名將從明天開始，4月19日截止，NBA則邀請退役名將路易斯（Rashard Lewis）來台宣傳，他預計下週四抵台，停留五天，期間將造訪甫奪冠的南山女籃隊。

國泰金控從2011年開始與NBA合作推出三對三籃球賽，為全台最盛大三對三賽事，共分為公開組、挑戰組，更增加高中菁英組，鼓勵年輕球員挑戰更高層級賽事。各區預賽將於5月初陸續登場，總決賽將在暑假7月6日、7日於信義區香堤廣場舉行。

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繼邀請路易斯來台宣傳，國泰金控也預告，4月中旬將有傳奇三分球王球星來台，7月總決賽階段也將有NBA球星接棒訪台，暑假還有另一高潮，國泰金控將持續贊助林書豪夢想豪小子籃球訓練營。

國泰金控將持續贊助林書豪夢想豪小子籃球訓練營。（資料照，記者卓佳萍攝）

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