NBA》魏德寶刀未老砍25分 熱火賞雷霆3連敗

魏德表現亮眼（今日美國）



〔體育中心／綜合報導〕今天雷霆坐鎮主場面對來訪的熱火，雷霆最近兩場比賽都吞敗，與馬刺的勝差逐漸縮小，而陣中主將魏斯布魯克（Russell Westbrook）今天遭到禁賽，此戰面對熱火打的非常辛苦，而熱火也把握住機會，熱火老將魏德（Dwyane Wade）、卓吉奇（Goran Dragic）合砍51分，也將比賽勝利收在口袋。

歐利尼克扣籃（美聯社）

兩隊在上半場不分高下，互有領先下熱火帶著些微的3分差進入下半場，易籃後，熱火火力開始加溫，歐利尼克（Kelly Olynyk）、衛特斯（Dion Waiters）擔起進攻角色，並讓雷霆該節只得到20分，P.喬治（Paul George）的神隱，也是雷霆第三節落後的主因，而決勝節雙方你來我往，P.喬治帶領下將分差追進，不過魏德、J.理查森（Josh Richardson）聯合將領先又擴大到雙位數，最終雷霆無力回天吞下敗仗。

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魏德表現非常亮眼，替補出發17投10中的高命中率，砍下25分、5助攻，卓吉奇繳出26分、11助攻、5籃板的全能成績，歐利尼克18分、9籃板。

P.喬治砍下31分（今日美國）

J.葛蘭特灌籃得分（今日美國）

雷霆P.喬治31分、9籃板、5助攻的表現，可惜無法助隊奪勝，J.葛蘭特（Jerami Grant）27分、10籃板。

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