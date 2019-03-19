網球》曾俊欣首獲邁阿密名人賽外卡 越級挑戰澳網32強索沙

曾俊欣首獲邁阿密名人賽外卡。（資料照，歐新社）





〔記者梁偉銘／綜合報導〕男、女共站的邁阿密網賽本週開打，台灣17歲「夜市小球王」曾俊欣破天荒獲得外卡參賽，男單128籤會內首輪即將面對今年初澳網大滿貫勇闖32強、目前世界排名41的葡萄牙名將索沙（Joao Sousa）；至於「寶島一哥」莊吉生則於男單會外首輪出局。

目前全球男單426席的曾俊欣，今年正式轉戰職業仍在調整適應，4站挑戰賽已有3站會內賽取勝，包括先前鳳凰城「台灣內戰」力退莊吉生，由於邁阿密大賽由所屬國際經紀公司IMG主辦，潛力十足的「夜市小球王」天助自助取得外卡。只不過，這項ATP千分等級的「超9」名人系列大賽難度極高，曾俊欣首輪就得強碰29歲的「葡國一哥」，儘管是場硬仗，預料台灣新星仍可從強敵拍下學習許多寶貴經驗。

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至於本週來到134名的莊吉生，會外首輪與挪威第10種子路德（Casper Ruud）陷入激戰，Jason歷經兩小時纏鬥，終以6：7（4：7）、5：7惜敗，無緣於美國「陽光雙賽」晉級。

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