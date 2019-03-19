MLB》紅人開季先發輪值五缺一 伍德最快要到四月中才能歸隊

伍德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅人隊投手伍德（Alex Wood）傷勢的復原狀況不佳，今日球團宣布，這位備受期待的投手開季將留在傷兵名單中，直到他的背傷復原才會重新歸隊。

伍德是球隊今年休賽季與普伊格（Yasiel Puig）和坎普（Matt Kemp）一起從道奇隊經由交易來到紅人的選手之一，今年他在春訓只先發了一場比賽，就因為背部緊繃導致缺賽，直到上週他才重新開始進行簡單的丟球訓練。

請繼續往下閱讀...

紅人總教練貝爾（David Bell）表示伍德會缺席開季前幾週的賽事，目前球團認為最好的情況是他能夠在四月中重新歸隊。

但目前紅人的教練團尚未決定要讓伍德隨隊，並慢慢進行訓練至歸隊，或者是讓他留在春訓基地參加延長春訓。

由於伍德缺陣的關係，球隊決定將隊中的菜鳥馬利（Tyler Mahle）拉進先發輪值，雖然他去年曾有大聯盟的投球經驗，但球隊最後還是將他下放3A，而他去年在大聯盟的投球成績是7勝9敗，ERA是不盡理想的4.98。

總教練貝爾對今年的馬利非常有信心，同時也認為他今年會是對球隊來說非常重要的一位先發投手。

紅人隊在經歷了連續4個90敗以上的球季後於休賽季補進了大量的先發投手，除了本文提到的伍德外，還從洋基換來了葛雷（Sonny Gray）以及來自國民隊的洛克（Tanner Roark），期望能在新的球季打出新氣象。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/