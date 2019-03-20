MLB海外開幕戰火熱開打 今日賽事預告與轉播

鈴木一朗。（資料照，今日美國）



自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日MLB海外例行賽火熱開打，由鈴木一朗所屬的水手出戰同一分區的運動家隊，水手將由岡薩雷斯（Marco Gonzales）主投對上運動家隊的費爾斯（Mike Fiers），究竟雙方誰能奪得本季開幕戰的勝利呢?MLB的球迷朋友絕對不能錯過這場比賽!

NBA則有兩場比賽的賽事轉播，第一場是由詹姆斯（LeBron James）率領的湖人對上字母哥亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）所率領的公鹿大軍，究竟哪一方能拿出更好的表現，擊退對手拿下勝利呢?



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第二場比賽則是由勇士對上灰狼隊，灰狼本季近況不佳，近十場只拿下三勝，而勇士近期因卡森斯（DeMarcus Cousins）受傷缺陣的影響敗給了馬刺隊，但現在是決定季後賽名次的重要階段，傷癒歸隊的杜蘭特（Kevin Durant）能否幫助球隊獨居西部龍頭呢?兩場比賽都精彩可期，別忘了鎖定轉播囉!

MLB例行賽

17:30 運動家@水手 FOX體育台

NBA

08:00 湖人@公鹿 愛爾達體育1台

08:00 勇士@灰狼 緯來體育

SBL

19:00 勇士@金酒 WinTV綜合台

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