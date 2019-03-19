總統盃舞蹈賽》選手「席地而坐」 舞蹈總會：未來謹慎規劃賽場

舞蹈總會秘書長彭彥鳴（左）。（資料照，中華舞總提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕108年全國總統盃舞蹈錦標賽上週於台北體育館7樓華麗登場，卻遭家長投訴小選手竟在場邊「席地而坐」，狀況十分克難。

主辦單位體育舞蹈總會今解釋，「因7樓現場無高低椅，摺疊椅又屬限量，即使試圖向其他單位借用椅子，仍是供不應求，未來會更謹慎規劃座位，避免類似情況發生。」

請繼續往下閱讀...

本屆賽事總監葉英君透露，有安排選手區供選手休息，但一開始看見小朋友、家長皆席地而坐時，誤以為是家長喜歡與選手在一起，未來會更加注意座位安排。

事實上，台北體育館7樓還有上層觀眾席可以使用，不過，舞蹈總會坦言，賽前就決定讓選手、裁判及來賓集中於賽場旁，並未在上層觀眾席安排人力，基於安全考量未冒然開放上層觀眾席使用。

舞蹈總會秘書長彭彥鳴表示，「對於民眾的反應，總會已陸續回應，未來舉辦各項賽事會更注意相關安排，盡力讓選手、家長及來賓都能擁有好的休息環境。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/