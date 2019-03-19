大專盃》江國豪挨轟無礙奪勝 台體大收下大專盃季軍

台體大拿下季軍。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕雖然投球任內挨了南華大學全浩瑋3分砲，但撇開挨轟，台體大先發投手江國豪表現優異，幫助球隊8:4收下比賽勝利，拿下本屆大專盃棒球聯賽公開組季軍。

台灣體大總教練林宗毅說，大專院校彼此間實力相當，球隊上屆拿到第2名，今年自然想更上一層樓，「很想拚冠軍，不過有些美中不足，回去會再努力，特別是球員有很多位都想參加今年中職選秀，更要好好準備。」

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台體大先發投手江國豪。（記者林正堃攝）

江國豪投7局失4分，送出6次三振。林宗毅說，江國豪今天表現不錯，挨轟則因失投，「5局上被全壘打是因卡特球失投，除了那科以外，表現都不錯。我們有計畫的培養他當先發投手，也逐步拉長他的投球局數，他也進步很多。」

江國豪自己則坦言，自認表現沒有預期的好，他說：「之前梅花旗面對過全浩瑋，知道他是廣角型打者，前面就以卡特球面對他，但還是失投。」江國豪說，過往先發時常配速，但之後他發現球速較慢的幾局常出狀況，認為不能再這樣下去，「為了比賽後半段的續航力，體力有更加強。」

台體大邱辰。（記者林正堃攝）

台體大洪瑋漢。（記者林正堃攝）

南華全浩瑋轟出全壘打。（記者林正堃攝）

南華教練蔡仲南（左）全浩瑋（右）。（記者林正堃攝）

台體大陳冠偉救援成功。（記者林正堃攝）

台體大拿下季軍。（記者林正堃攝）

台體大拿下季軍。（記者林正堃攝）

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