環台賽》彭源堂搶下單站銀牌 一哥馮俊凱續保藍衫

環台賽第3站，澳洲車手尼可拉斯奪冠後振臂歡呼，台灣彭源堂（前排右）奪銀牌亞軍。（自由車協會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣「阿堂」彭源堂今日在2019年國際自由車環台賽第3站殺出重圍，成為2012年巫帛宏後，近7年首位奪單站銀牌的台將，至於一哥馮俊凱總成績排名第5，續穿象徵亞洲第1藍衫。

第3站從新竹出發至台中石岡旅客服務中心，總長158.5公里，最終有68名車手單站成績為3小時49分03秒，彭源堂卡到極佳位置，僅比澳洲車手尼可拉斯晚衝線，拿到第2名，也是他環台賽最佳單站成績。彭源堂表示，「很可惜在終點前150公尺稍微猶豫，不然我應該有機會拿到金牌。」

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馮俊凱總成績8小時19分49秒，距離第1名的義大利22歲車手吉歐瓦尼僅差10秒，台灣隊總教練謝世平評估馮俊凱搶黃衫仍有機會。第4站明於南投縣政府前出發，終點為日月潭向山活動中心，總長166.56公里，距離比前3站長，考驗選手的速耐力。

一哥馮俊凱總成績排名第5，續穿象徵亞洲第1藍衫。（自由車協會提供）

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