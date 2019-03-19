NBA》 東契奇創驚人新秀成就 紀錄比肩魔術強森、B.西蒙斯

東契奇（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠超級新人東契奇（Luka Doncic）在隊上老大哥諾威斯基（Dirk Nowitzki）的紀錄之夜 ，也悄悄創下了屬於自己的新人年紀錄。

他在對上鵜鶘的比賽中以29分，13籃板，10助攻的 成績完成了個人本季第5次的大三元，創下了獨行俠新秀賽季最多次大三元的紀錄。

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同時他也成為了史上第六位新秀賽季有五次以上大三元的球員，比肩B.西蒙斯（Ben Simmons）、魔術強森（Magic Johnson）、大O（Oscar Robinson）、A.亞當斯（Alvan Adams）和古拉（Tom Gola）等球員。

雖然獨行俠本季的戰績並不理想，但他們的目標早就放眼來年，期待滿血回歸的波辛傑斯（Kristaps Porzingis）能與東契奇成為下個賽季獨行俠的雙箭頭，帶領他們重返季後賽。

這位20歲的超級新人今年非常有機會能獲得本年度的最佳新秀，而他正一步步創下屬於自己的歷史，獨行俠球團也期望東契奇能接下諾威斯基的棒子，成為新一代獨行俠的看板人物。

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