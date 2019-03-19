NBA》用手搧鍋已過時！ 哈克雷斯大秀腳上功夫（影音）

哈克雷斯用腳搧鍋（圖片取自house of highlight推特）

〔體育中心／綜合報導〕今天拓荒者與溜馬的比賽發生了一個插曲，溜馬的長人沙波尼斯（Domantas Sabonis）在死球狀態時想要練投維持手感，不過哈克雷斯（Maurice Harkless）卻不想要讓對手得逞，不過有趣的是，他不是用手去搧火鍋，而是抓住籃網後，用大腳把球蓋了下來，此舉讓全場啼笑皆非。

No easy baskets against Moe Harkless. （via @trailblazers） pic.twitter.com/2bSmiVKVi6 — House of Highlights （@HoHighlights） 19. marts 2019

NBA球員在死球狀態練投的情況很常見，有些球員可能不樂見這個舉動，會刻意封阻對方的進球，不過哈克雷斯卻是不同以往，而是用手抓住籃網用腳把球打下，讓網路上引起熱議，有人笑稱這個封阻的節奏也抓得太好，莫非是少林籃球，也有網友揶揄，哈克雷斯應該是被籃球耽誤的吊環選手。

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