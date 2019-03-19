深陷東奧賄選疑雲 日本奧會主席下台負責

日本奧會（JOC）主席竹田恆和決定辭職，將在6月退任。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕深陷賄選疑雲的日本奧林匹克委員會（JOC）主席竹田恒和T今天宣布，將於6月做滿任期後退任，同時也辭去國際奧委會（IOC）委員職務。

現年71歲的日本奧林匹克委員會主席竹田恆和涉嫌在申辦2020東京奧運時透過賄賂以取得主辦權，因此遭到法國相關單位調查。不過竹田本人對此都矢口否認。

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日媒《共同社》今天報導，竹田恆和今天在日本奧委會理事會會議時，宣布將會在6月任期結束後退任，不會尋求連任。內文也指出，竹田恆和決定提前下台可能與賄選疑雲有關，同時也不希望影響東京奧運形象。

法國檢方調查指出，由竹田擔任理事長的東京申奧委員會2016年涉嫌向新加坡一家諮詢公司匯款200萬歐元（約新台幣7000萬），其中有一部分疑似用來收買擁有決定主辦城市投票權的IOC委員，法國相關部門正在調查當中。

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