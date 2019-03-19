MLB》小英總統授旗 蔡阿嘎將為大都會「台灣日」開球！

〔記者倪婉君／台北報導〕第15屆大都會「台灣日」敲定台灣時間9月8日登場，今年由網路紅人蔡阿嘎受邀擔任開球嘉賓，他也接受總統蔡英文授旗；小英總統今天則在官方臉書貼出這段授旗影片，期盼「蔡家之光」蔡阿嘎能把球投進好球帶。

大都會台灣日是大聯盟30隊中歷史最悠久，規模也最大的台灣文化慶典，過去曾邀請名導演李安、高球女將曾雅妮、網球名將盧彥勳等人參加，今年則有請蔡阿嘎在9月8日投出具紀念性的一球。當天大都會將迎戰剛重金簽下哈波的費城人隊。

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阿嘎本人非常開心能赴美為台灣盡心力，他也前往總統府接受小英總統授旗。小英總統在臉書貼出這段「 外交特別任務」影片，她將國旗交到蔡阿嘎手中，希望他代表台灣完成任務：把球投進好球帶，只許成功，不許失敗！在影片中，阿嘎問總統說萬一暴投怎麼辦?小英總統還笑說，「那就不要回來了。」互動十分有趣。

大都會球團表示，由於大紐約地區台灣留學生反應相當熱烈，球隊目前也積極與蔡阿嘎團隊洽談賽前於花旗球場舉辦粉絲活動，後續將會陸續公布細節。

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