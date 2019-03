舉重》郭婞淳稱霸世錦賽 國際舉重總會點出三大關鍵

台灣舉重女神郭婞淳。(資料照,特派記者陳志曲攝)





〔體育中心/綜合報導〕台灣「舉重女神」郭婞淳目前積極備戰東京奧運,期盼能奪下金牌大滿貫的最後拼圖。國際舉重總會(IWF)近日在推特上PO出郭婞淳近5年在世錦賽的比賽短片,盛讚她已經足以證明自己有能力成為世界冠軍。

郭婞淳在2014年因訓練時受傷使得成績下滑,一度陷入低潮,但她傷癒後強勢復出,5年來獎牌大豐收,前年和去年也在世錦賽都繳出好成績,2017年安納罕世錦賽女子58公斤級賽事以抓舉105公斤摘銀,再以挺舉135公斤與總和240公斤奪下雙金,相隔4年贏回世界冠軍頭銜。

郭婞淳去年出征土庫曼世錦賽,由於採2020年東京奧運量級,郭婞淳改戰59公斤級,多增一公斤對她相當有利,以抓舉105公斤、挺舉132公斤,總和237公斤勇奪2金1銀,抓舉和總和都雙雙寫下世界紀錄。

郭婞力拚東京奧運門票,今年預計參加三場大賽,分別是4月的亞錦賽、9月的世錦賽和11月的大獎賽,國際舉重總會(IWF)推特除了放上郭婞淳在世錦賽的比賽影片外,也稱讚她:「多年來所累積的决心、毅力和自信,郭婞淳已經證明自己有能力成為世界冠軍。」

Years of determination, perseverance and self-belief. Hsing-Chun Kuo has proven she has what it takes to be World Champion.



2014 | 125kg (5th overall)

2015 | 133kg (3rd overall)

2017 | 135kg (1st overall)

2018 | 132kg (1st overall) pic.twitter.com/yBw0yUqv1S