舉重》郭婞淳稱霸世錦賽 國際舉重總會點出三大關鍵

台灣舉重女神郭婞淳。（資料照，特派記者陳志曲攝）





〔體育中心／綜合報導〕台灣「舉重女神」郭婞淳目前積極備戰東京奧運，期盼能奪下金牌大滿貫的最後拼圖。國際舉重總會（IWF）近日在推特上PO出郭婞淳近5年在世錦賽的比賽短片，盛讚她已經足以證明自己有能力成為世界冠軍。

郭婞淳在2014年因訓練時受傷使得成績下滑，一度陷入低潮，但她傷癒後強勢復出，5年來獎牌大豐收，前年和去年也在世錦賽都繳出好成績，2017年安納罕世錦賽女子58公斤級賽事以抓舉105公斤摘銀，再以挺舉135公斤與總和240公斤奪下雙金，相隔4年贏回世界冠軍頭銜。

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郭婞淳去年出征土庫曼世錦賽，由於採2020年東京奧運量級，郭婞淳改戰59公斤級，多增一公斤對她相當有利，以抓舉105公斤、挺舉132公斤，總和237公斤勇奪2金1銀，抓舉和總和都雙雙寫下世界紀錄。

郭婞力拚東京奧運門票，今年預計參加三場大賽，分別是4月的亞錦賽、9月的世錦賽和11月的大獎賽，國際舉重總會（IWF）推特除了放上郭婞淳在世錦賽的比賽影片外，也稱讚她：「多年來所累積的决心、毅力和自信，郭婞淳已經證明自己有能力成為世界冠軍。」

Years of determination, perseverance and self-belief. Hsing-Chun Kuo has proven she has what it takes to be World Champion.



2014 | 125kg （5th overall）

2015 | 133kg （3rd overall）

2017 | 135kg （1st overall）

2018 | 132kg （1st overall） pic.twitter.com/yBw0yUqv1S — IWF （@iwfnet） 2019年3月18日

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