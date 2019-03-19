中職》中信兄弟46場在台中開打 助台中市用棒球城市行銷

中信兄弟46場賽在台中開打，助台中市用棒球城市行銷。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府和中信兄弟宣示合作策略，今日攜手宣佈未來將合作推動以棒球帶動城市行銷，除主場例行賽在台中比賽外，盼藉由棒球週邊產業的經濟效益帶動城市觀光，並助台中發展各級棒球。

台中市運動局指出，中信兄弟以台中為主場，安排大量主場賽事於洲際棒球場舉行，將台中視為主場城市經營，本季中信兄弟共安排46場例行賽於台中進行；更積極與市府共同推動在地基層棒球運動發展。為深化中信兄弟與市府雙方各層面的合作，將以發展五級棒球、台中在地經營、帶動城市行銷等作3大合作主軸。

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台中市長盧秀燕指出，台中要發展為陽光運動城市，需要推動很多運動項目，尤其是棒球，因此市府與中信兄弟合作，藉由三個合作方向，盼讓棒球運動深耕發展。此外，中華職棒卅年球季即將登場，台中會成為中信兄弟的後盾，祝福兄弟奪得總冠軍。

中信兄弟球團常務理事代表馮寄台表示，期望透過這次合作，加深中信兄弟在台中的在地化經營，中信兄弟去年全面認養洲際棒球場，並斥資千萬進行改造，今年將投入更多資源，結合運動、觀光等元素，帶給大家更精采的活動與賽事，希望將台中打造為台灣運動之都。

運動局另指出，未來盼藉由與中信兄弟職棒隊伍的合作發展各級棒球，另將棒球運動結合不同節慶、藝文活動等，讓民眾在台中體驗多元的運動觀光行程，雙方還可就硬體設施、行銷宣傳、形象大使、交通接駁、社區棒球、深耕校園教育、賽季活動等合作，希望將職棒賽事的觀賽人潮轉化為台中的觀光人潮。

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