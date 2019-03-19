中職》台劇女神降臨 曾莞婷為桃猿獻開球處女秀

桃猿將在24日邀請史上最強「台劇女神」曾莞婷蒞臨主場開球。（桃猿提供）

〔體育中心／綜合報導〕中職開幕戰本週開打，Lamigo桃猿將在3月24日邀請史上最強「台劇女神」曾莞婷蒞臨主場開球。

身為目前台灣戲劇最知名的女藝人，曾莞婷在藝能界縱橫戲劇丶綜藝丶廣告以及電影。2013年更是以精湛的演技演出當時知名的本土戲劇出任第一女主角，人氣爆棚而更廣為人知。

請繼續往下閱讀...

近年來的曾莞婷不斷在藝能界當中大放異彩，目前也投資成立個人品牌擔任主理人，成熟有想法的她不斷挑戰新事物，征服藝能路上各種難關與強敵。球團希望藉由曾莞婷的高人氣助威，為Lamigo桃猿隊開出好彩頭。

一直致力於戲劇表演的曾莞婷對於要擔任開球嘉賓感到十分驚喜，曾莞婷表示：「Lamigo桃猿隊是非常受歡迎的職業球隊，也是去年的總冠軍，謝謝Lamigo的開球邀請，到時候就請大家來見證我的球技囉！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/