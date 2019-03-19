中職》捍衛台南主場 統一獅推升級版超人力霸王主題日

「2019統一獅 Ｘ 超人力霸王英雄」聯名主題日。（統一獅提供）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅為了延續2018年超人「力霸王」旋風將在4月13、14日推出升級版「2019統一獅 Ｘ 超人力霸王英雄」聯名主題日。

2018年統一獅推出超人力霸王聯名主題日，全新不一樣的主題活動模式，獲得球迷好評及肯定，超人力霸王及達達星人和巴爾坦星人穿梭在球場，給予球迷不一樣的棒球嘉年華活動。2019年，球隊也再次跨海邀請超人力霸王英雄們遠從日本來台，舉辦「2019統一獅 Ｘ 超人力霸王英雄」聯名主題日，連續兩天主題日來到球場和球迷玩在一起。

請繼續往下閱讀...

2018年統一獅Ｘ超人力霸王聯名主題活動推出聯名限定「冷水瓶」及「證件套」均獲的球迷好評及肯定，2019年球隊再次推出聯名馬克杯，週六、週日分別贈送不同款式，要請球迷兩場一起進場感受豐富好玩超人力霸王英雄聯名主題日。預售票將於3/20中午12：00全台統一超商ibon售票系統或ibon售票網站線上訂購。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/