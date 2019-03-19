NBA》幫隊友報不平 杜蘭特：Ｋ.湯普森應該入選最佳防守陣容

湯普森試圖封阻德羅森的跳投。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊球星K.湯普森（Klay Thompson）攻守俱佳，但生涯從未入選過聯盟最佳防守陣容，隊友杜蘭特（Kevin Durant）公開表示，湯普森應該要順利入選才合理。

杜蘭特在接受舊金山紀事報採訪時表示:「那些投票的人並不了解比賽真正的情況，K.湯普森絕對有資格成為最佳防守球員之一。」

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雖然在勇士隊K.湯普森總被大家視為是進攻優於防守的球員，防守的部分則是由D.格林（Draymond Green）擔綱，但日前在勇士對上雷霆的比賽中，K.湯普森展現了他的防守價值。

K.湯普森在比賽中對位到的是雷霆的超級球星魏斯布魯克（Russell Westbrook），而K.湯普森成功限制了他的進攻，全場僅讓他得到7分，且命中率16投僅2中，最後也幫助勇士以110-88獲勝。

而今年MVP的熱門人選哈登（James Harden）在對上勇士時同樣表現的不盡理想，在本季的三場比賽中命中率僅39.7%。

而他的另一位隊友D.格林在接受聖荷西信使報的訪問時也表示:「聯盟中防守比K.湯普森更好的後衛其實並不多見。」

去年K.湯普森在最佳防守陣容的票選中拿下8張第一名的選票，但仍無法擊敗歐拉迪波（Victor Oladipo）、J.哈勒戴（Jrue Holiday）、D.穆雷（Dejounte Murray）和J.巴特勒（Jimmy Butler）成為第一隊或第二隊的成員。

或許他今年積極的防守態度和展現出來的成功能夠幫助他拿下更多最佳防守陣容的選票，讓K.湯普森最終能順利入選。

不過發言人杜蘭特自己也對於從未入選過最佳防守陣容不太滿意，在為了隊友發聲以外，他也希望自己的防守能力能被投票者所關注，讓自己也能成為最佳防守陣容的一員。

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