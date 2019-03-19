MLB》破天荒！神鱒12年132億續留天使

楚奧特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕ESPN記者Jeff Passan報導指出，天使看板球星楚奧特（Mike Trout）將以12年4.3億美元（約132億台幣）的大約續留母隊，這將成為北美運動史上最大的一張合約，終身待在天使隊。

楚奧特今年27歲，曾兩度獲選美聯MVP，同時有四次在MVP的票選中排在第二位，若此消息屬實，他的年薪將落在3600萬美金左右，超過了先前葛蘭基（Zach Greinke）平均3440萬美元的紀錄，同時也比今年哈波（Bryce Harper）簽下的12年3億3000萬美元的合約整整多了一億美元。

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楚奧特原本將在2020年成為自由球員，由於他近年來的成績都屬聯盟頂尖，所以許多頂級豪門皆對他虎視眈眈，先前哈波也曾公開招募楚奧特，希望他能在與天使的合約走完後加入費城人。

但在楚奧特生涯的八年中，天使只進過一次季後賽，這樣慘澹的戰績也讓球迷擔心是否會影響他續留的意願，所以天使隊老板Arte Moreno在簽下了30億美元的電視轉播權利金後銀彈充足，讓他能夠開出這樣大型的合約希望能夠續留楚奧特。

楚奧特在攻守兩端都有聯盟頂尖的成績，他在8年的大聯盟生涯平均能繳出3成07的打擊率，總共打出240發全壘打和648分打點。

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