網球》邁阿密風雲再起 謝淑薇、詹家姊妹決賽才將碰頭

謝淑薇。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕男、女共站的美國邁阿密網賽本週開打，32籤的女雙籤表出爐，先前已連續兩站狹路相逢的謝淑薇、詹家姊妹，這次以第3、第8種子分居上、下籤表，因此直到決賽才會碰頭。

謝淑薇／捷克史崔可娃（Barbora Strycova）排第3種子，上籤表首戰美國組合克莉絲汀（Kaitlyn Christian）、穆罕默德（Asia Muhammad）；至於詹詠然／詹皓晴為第8種子，下籤表初登場遭遇羅馬尼亞人馬貝古（Irina-Camelia Begu）／布札內絲庫（Mihaela Buzarnescu），兩組種子台將各自爭取開胡，分進合擊朝會師決賽邁進。

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無巧不巧，謝淑薇、詹家姊妹先前兩站都已強碰，2月杜拜小薇組合4強勝出順勢封后；至於前站印地安泉則由大小詹8強討回顏面，如今雙方則得分別闖過4關，才有機會連續第3站正面對決，同時爭奪冠軍。

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