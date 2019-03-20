MLB》「神鱒」133億約創紀錄 大聯盟史上前十大約在此

楚奧特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕26歲的球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）以12年4.3億美元大約（約新台幣133億），續留天使，一舉超越「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）成大聯盟史上最大約，也是北美運動史上最高合約。

大聯盟官網列出史上十大合約如下：

1.楚奧特：天使，10年3.6億美元（2021-30年）

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楚奧特和天使的6年1億4450萬美元合約，要走到2020年，目前還剩下2年6650萬美元，天使球團選擇提前和他續約，延長10年的年限、共3.6億美元，因此才是12年4.3億美元的合約。若用12年來算，平均年薪為3580萬美元，超越響尾蛇「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）平均3440萬美元紀錄。

2.哈波（Bryce Harper）：費城人，13年3.3億美元（2019-31年）

3.史坦頓：馬林魚（已轉至洋基），13年3.25億美元（2015-27年）

4.馬查多（Manny Machado）：教士，10年3億美元（2019-28年）

5.羅德里奎茲（Alex Rodriguez）：洋基，10年2.75億美元（2008年-17年）

6.艾倫納多（Nolan Arenado）：洛磯，8年2.6億美元

7.羅德里奎茲：遊騎兵，10年2.52億美元（2001-10年）

8.卡布雷拉（Miguel Cabrera）：老虎，8年2.48億美元（2016-23年）

9.卡諾（Robinson Cano）：水手，10年2.4億美元（2014-23年）

10.普侯斯（Albert Pujols）：天使，10年2.4億美元（2012-21年）

史坦頓。（資料照，今日美國）

哈波。（資料照，美聯社）

馬查多。（資料照，美聯社）

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