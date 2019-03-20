MLB》洋基牛棚大將右肩不適 開季將從傷兵名單出發

貝西坦斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基再傳傷情！GM凱許曼（Brian Cashman）表示，布局投手畢坦西斯（Dellin Betances）因為右肩關節夾擠症候群，開季將待在傷病名單。

這個症狀是在畢坦西斯於美國時間星期二早上進行投球訓練後感到肩膀不適，球團讓他進行MRI檢查後發現的結果。

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這個傷勢解釋了為何畢坦西斯在春訓實戰的球速掉了5、6英里，凱許曼表示:「當你在場上總能觀察到一些跟平常不同的地方，雖然他總是有慢熱的習慣，但這次的表現似乎比起前幾年來說顯得有些異常，所以我們調出了先前的記錄發現他的確有異狀。」

畢坦西斯表示:「我並不擔心這個狀況，我覺得應該休息個幾天就能重回訓練，但春訓只剩一周，而我的狀態還沒調整好，所以我認為以這樣的狀態上場對我的隊友來說並不公平。」

畢坦西斯今年春訓剛剛迎接了他的第一個孩子，所以這也導致他今年比起其他人晚報到，讓他為了要更快找回狀況反而造成了反效果。

畢坦西斯去年擔任洋基的布局投手投了66又3分之2局，繳出115次三振，他的K9值14.6僅次於隊友查普曼（Aroldis Chapman）的15.0和金布瑞（Craig Kimbrel）的14.7位居全大聯盟第三。

凱許曼表示:「我們認為畢坦西斯不會讓我們等太久，很快就會看到從前那樣優異的他。」

而總教練布恩表示:「球隊的牛棚仍非常有深度，能夠填補畢坦西斯空缺的位置，直到他傷癒歸隊，所以他並不太擔心牛棚的戰力。」

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