MLB》貝茲、賈吉虎視眈眈？未來將破「神鱒」球史最大約？

楚奧特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）在稍早以破紀錄的大約續留天使後，人們就開始在討論下一個能夠突破楚奧特合約的球員將會是誰。《今日美國》的作家Jesse Yomtov就撰文列出了幾個他認為有機會刷新紀錄的球員人選。

1. 貝茲（Mookie Betts）：2018年美聯MVP貝茲過去兩個仲裁年都破紀錄，他將在2020年球季結束後進到自由市場，再加上他的防守又比楚奧特更為出色，屆時他將能以28歲的年紀來挑戰一份超級大約。

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貝茲。（資料照，法新社）

2. 布萊恩（Kris Bryant）：2016年的國聯MVP布萊恩近年因傷表現有所下滑，他需要在成績上有點反彈才能為自己增添更多談判合約的籌碼，不過2021年季末才會成自由球員的他到時候將已30歲，合約可能會坐落在楚奧特的4.3億和甫以2.6億美元與洛磯續約完畢的艾倫納多（Nolan Arenado）之間。

3. 林多（Fancisco Lindor）：去年林多敲出了38轟，穆前他可能是全大聯盟最出色的游擊手。他也將在2021年球季結束後以28歲的年紀投身自由市場，很有可能會突破馬查多（Manny Machado）在這個冬天拿到的3億美元大約

4. 賈吉（Aaron Judge）：新人年就轟出52發全壘打的賈吉是洋基自基特（Derek Jeter）時代以後的下一個超級球星，不過當賈吉成為自由身時他將會是30歲，這是對他最不利的因素。

賈吉。（資料照，法新社）

5. 阿庫尼亞（Ronald Acuna）：年僅20歲的新人阿庫尼亞在新人年就繳出26轟、OPS 0.917的優異成績，被看好會是下一個能夠突破鱒魚獲得「最佳棒球員」稱號的超新星，彈阿庫尼亞還要6年才會成為自由球員。

5. 小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）：百大新秀榜首的小葛雷諾僅管一場大聯盟比賽都還沒打，但是他是這世代人們最推崇的超級新人，若潛力得以兌現那有朝一日也能賺進大把鈔票。

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