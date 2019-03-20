MLB》好糗！談論楚奧特133億大約 美記者卻搞烏龍

天使球星楚奧特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使球星楚奧特（Mike Trout）以12年4.3億美元大約（約新台幣133億），續留天使，成為北美職業運動史上最大約。《ESPN》記者史密斯（Stephen A. Smith）在節目上談論此事時，還誤認索西亞（Mike Scioscia）仍是天使總教練。

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ESPN記者帕桑（Jeff Passan）率先批露楚奧特和天使簽下12年約，總值4.3億美元。史密斯在節目中和帕桑談論此事時，誤以為天使總教練還是索西亞。

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史密斯說，「我們看看其他人，例如索西亞，這位要進入他第19年執教生涯的總教練。像楚奧特這樣的合約，是否會對像他這樣的人施加更大壓力來扭轉局面，或是天使老闆莫瑞諾（Arte Moreno）會朝不同的方向發展？」但事實上，索西亞去年底正式卸下天使隊兵符。

帕桑則回說，「索西亞不在了，實際上，現在的總教練是阿斯瑪斯（Brad Ausmus）。」史密斯則發覺自己搞錯，「我的天阿，我完全忘記這件事，不敢相信我忘了。因為索西亞是我最愛的傢伙之一。」帕桑還補充說，「休賽季有很多位置都變了。」

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