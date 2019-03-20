羽球》確定缺席大馬公開賽 李宗偉：復出仍需時間

李宗偉確定無法在大馬公開賽復出亮相。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬來西亞羽球名將「拿督」李宗偉，去年罹患鼻咽癌休息至今，原宣告預計4月初自家主場馬來西亞公開賽復出，不過近期計畫卻生變，李宗偉在接受大馬媒體採訪時，證實為了多爭取休息時間，確定將缺席大馬公開賽。

今年36歲的李宗偉，自去年7月超級1000系列的印尼公開賽4強止步，9月被爆出罹患鼻咽癌後，休戰至今仍未復出，原預計在大馬公開賽付出，不過當時卻仍在等台灣醫生的許可，而昨《星洲體育》詢問他是否會復出，李宗偉也親自揭曉答案。

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「是的，我確定不會參加大馬公開賽。主要是因為我還需要多一點時間休息。」李宗偉在受訪時表示，「雖然不能打今年大馬公開賽，但我也不會失望，因為健康才是最重要。」

而李宗偉復出計畫生變其實早就有跡可循，今年他雖然已經能在球場和健身房訓練，不過卻仍沒恢復生病前的訓練量，一週僅有3天進行訓練，大馬羽總會長上週在受訪時也曾暗示球迷們，對這位前球王的復出還是不要抱太高期望。

李宗偉上週日飛台灣進行複診，週二跟主治醫生見面後，最終仍無法在他過去曾12度拿下冠軍的大馬賽復出。缺戰至今排名已下滑到第41名的他，屆時積分恐怕也將大幅遞減。

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