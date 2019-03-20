MLB海外賽》一朗迎開幕戰 重現7年前神蹟？

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟海外開幕戰今晚5點30分於東京巨蛋開打，萬眾矚目的鈴木一朗將以先發野手之姿登場，水手也宣布和他簽下大聯盟合約，年薪和去年同為75萬美元（約2310萬台幣）。

被列入海外開幕戰擴大的28人名單，一朗得以在家鄉球迷面前獻技。然而，他在春訓的打擊表現相當低迷，連同17、18日出戰讀賣巨人的熱身賽，已連24打席無安打，春訓打擊率僅0.065，美媒因而流傳結束海外開幕戰後，一朗可能被戰力外的傳聞。

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和讀賣巨人結束首場熱身賽時，一朗賽後說，「東京巨蛋的球迷太棒了！」過去在歐力士時期，一朗在東蛋出賽87場，總計敲出131支安打，外帶13轟，打擊率高達0.382。

此外，2012年大聯盟於東京巨蛋舉辦的海外開幕戰，身披51號的一朗以3棒右外野手之姿登場，對手同樣是運動家隊，那晚他5打數狂敲4安打，外帶1打點，助水手奪勝。七年前的神蹟，日本球迷等著一朗重現。

日本球迷期待鈴木一朗重現7年前的神蹟。（美聯社）

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