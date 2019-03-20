MLB》前美聯新人王肘部痠痛 新球季恐提前報銷

富爾默。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎先發投手富默爾（Michael Fulmer）有可能需要動Tommy John手術來進行治療，而這非常有可能會導致這位2016年美聯最佳新人的2019球季整季報銷。

老虎球團表示，在進行了MRI檢查和James Andrews博士的第二意見後，博士建議富爾莫必須進行手術來重建手肘的尺側副韌帶。

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富爾默在先前進行牛棚練投後覺得肘部非常的痠痛，但他表示會先尋求第三方意見，再做最後決定。

老虎教頭賈登海爾（Ron Gardenhire）在今天賽後表示富爾默正在進行他身體的檢查和恢復，所以並沒有任何明確的下次進行投球的時間表，必須等到檢查結果更明確才能決定。

富爾默在2016年為美聯最佳新人，但他上一季的成績並不理想，僅繳出3勝12敗，ERA4.69的表現，同時他在九月中因為膝蓋問題而提早關機，這個休賽季基本上都在進行膝蓋的治療。

老虎上個賽季的投手防禦率排在美聯第十，而在可能少了富爾默的情況下，休賽季加入老虎的摩爾（Matt Moore）和羅斯（Tyson Ross）必須承擔更多局數才行。

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