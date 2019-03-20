MLB》先發一場拿920萬 洋基新同學展開業務人生

岡薩雷茲。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基在昨天終於對先發陣容作出補強，以小聯盟約簽下前國民老將左投岡薩雷茲（Gio Gonzalez），而相關細節也在稍早一併出爐。

合約內容包含，若是岡薩雷茲能上到大聯盟，那他將能獲得300萬美元的薪資；另外每先發一場比賽就有激勵獎金30萬美元（約920萬台幣），最多可以使合約總額來到1200萬美元；不過岡薩雷茲若是沒有上到大聯盟，那他可以在4/20以前行使逃脫權利成為自由球員。

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據報導，紐約大都會先前曾與岡薩雷茲接洽，不過雙方最後未達成共識，岡薩雷茲想要的是複數年合約，不過大都會只願意開一年合約給他。去年岡薩雷茲先發了近170局，自責分率4.21。

目前洋基隊輪已經確定開幕輪值中將不會有王牌塞維里諾（Luis Severion）和老將沙巴西亞（CC Sabathia），而田中將大和新交易來的左投派克斯頓（James Paxton）過往的健康紀錄都不盡理想，岡薩雷茲的加盟能會他們的投手戰力多添一份保險。

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