MLB》洋基外野手傷勢好轉 希克斯：打完針都不痛了

希克斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基外野手希克斯（Aaron Hicks）在近期接受了第二劑可體松的治療後，希克斯表示自己的疼痛都好了。

希克斯在受訪時表示:「我現在的感覺很棒，完全感感覺不到疼痛了，不管是走路或是騎單車我都能做得很好。」

請繼續往下閱讀...

希克斯在三月初時因為背部緊繃的問題導致他無法上場，在他接受診斷後發現他患有慢性背痛，希克斯表示症狀始於2月27日球隊坐巴士前往老虎的春訓球場進行比賽的途中，他對此表示:「當我下巴士時就覺得背部很緊繃，這讓我連揮棒動作都做不出來。」

當天他因為疼痛所以並沒有完成整個打擊練習。

他隔天起床後發現背部仍然緊繃，但一直到打了下一場比賽仍沒有改善，他才認為身體有點問題了，所以洋基決定在3月1號對上金鶯讓他休息幾天，應該就沒事了，沒想到他就一路休息到了今天都沒有上場。

希克斯表示:「我原本來到春訓是為了趕快調整好自己的狀態，希望能多打幾場比賽，沒想到卻碰上這種事情，讓我的春訓整整少了一半以上，同時讓我無法順利趕上開季。但我仍然必須繼續努力，調整自己的身體狀態，做好自己能做的事情。」

希克斯目前仍無法確定自己如何進行復健，但他認為下一步是試試看自己進行揮棒後會不會疼痛，再來決定接下來要做什麼樣的訓練。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/