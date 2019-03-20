羽球》戴資穎宿敵「殺」傷力太狂！羽球直接爆西瓜

依瑟儂殺球威力十足。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著瑞士公開賽畫下句點，世羽聯賽事也將暫時告一段落，不過世界球后戴資穎勁敵「泰國一姐」依瑟儂（Ratchanok Intanon）仍積極備戰下場比賽，她昨更也在自己的IG上傳一張「殺球爆西瓜」的照片，超狂的殺球力道讓網友全看呆。

世界排名第8的依瑟儂，日前在全英公開賽首輪就出師不利，爆冷不敵中國選手陳曉欣，慘遭一輪遊，返國後她積極備戰，而昨天她在IG上傳一張西瓜爆裂的照片，只見體無完膚的西瓜上留下好幾孔，上方還插著一粒已被打道殘破不堪的羽球，引發網友熱議，讚她殺球威力十足！

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依瑟儂直接用殺球爆西瓜。（圖片取自依瑟儂IG）



依瑟儂不但殺球力道強大，更在世界羽球聯會公佈的最速殺球排行榜中，還以時速372公里排在女子第一名，我國球后戴資穎則以360公里位居第二。而接下來將在4月2日開打的超級750系列馬來西亞公開賽，兩人最快將在8強賽碰頭。

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