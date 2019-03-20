NBA》林書豪季中轉隊不適應 自認要多學習

林書豪。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍前一戰對尼克，台裔後衛林書豪替補出賽砍下全隊最高的20分，這也是他轉戰暴龍後新高。他接受官網專訪時坦言，第一次季中轉隊是很大的改變，要迅速適應、有很多事情要學習。

暴龍隊官網撰文指出，在和暴龍隊簽約前，林書豪效力過7支球隊，適應一個新的城市和隊友，他確實有經驗，但季中轉隊則是第一次。林書豪表示，「這對我來說是個巨大的變化。」他說，「我季中從未去新球隊，必須迅速適應，最重要的是，有很多事情要學習。」

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林書豪和D.格林（Danny Green）是發展聯盟的隊友，他來到暴龍後，就先問D.格林關於羅利（Kyle Lowry）的特殊進場花招。此外，林書豪為了學習球隊戰術，利用額外的時間用iPad研究影片。

林書豪本季共出賽64場，平均有10.2分、3.3次助攻，但他來到暴龍後仍在適應球隊，至今在暴龍出賽13場，平均有8.4分、2.5次助攻。

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