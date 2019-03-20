網球》大坂直美遭前教練「討錢」 要求付生涯總獎金20％

大坂直美。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕新科球后大坂直美接連奪得美網、澳網冠軍，人氣如日中天，至今的生涯總獎金為1083萬9756美元，還和不少知名品牌簽下代言約。但人紅是非多，一名大坂直美學生時期的教練基恩（Christophe Jean）卻提告，要大坂直美分給他生涯總獎金20％。

美國媒體《TMZ》報導，大坂直美在13歲時，她的父親法蘭索瓦（Leonard Francois）曾雇用基恩當教練，由於當時法蘭索瓦未能付教練所要求的薪水，雙方達成一項協議，基恩能「永久性」獲得大坂直美生涯總獎金的20％。

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基恩聲稱，他有這份合約的副本，法蘭索瓦同意這約是「無限期的」。他已經在美國佛羅里達法院提起訴訟。

但大坂直美的律師Alex Spiro說，這是一個荒謬的訴訟，指大坂直美爆紅後，會導致出現一些虛假的要求，「這合約太愚蠢，大坂直美從未看過、也沒有簽過的合約。這意味著在14歲時就要放棄自己的一部分，荒謬至極。」

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