MLB》鞏固球隊未來！ 太空人砸30億台幣續約當家三壘手

柏克曼。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕FOX德州的記者Mark Berman 指出，太空人與陣中的三壘手柏格曼（Alex Bregman）完成了一紙五年一億美元的合約，此合約將會包含柏格曼的三個仲裁年。

柏格曼今年才剛要滿25歲，他在上大聯盟的三個球季就迅速成為聯盟最棒的三壘手之一，他2018賽季繳出31發全壘打和103分打點，均創下他的生涯新高，同時還在季末MVP票選時獲得第五名的成績。

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這個決定對於太空人來說非常明智，這份合約將會確保柏格曼25-30歲都會待在太空人，加上艾圖維（Jose Altuve）的合約到2024年才到期，以及近年陸續打出成績的柯瑞亞（Carlos Correa）、科爾（Gerrit Cole）和史普林格（George Springer），太空人未來幾年的戰力都不太需要擔心，同時還能圍繞這些球員進行補強，保持球隊在未來幾年爭冠的可能性。

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