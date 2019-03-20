MLB》洋基小將化身春訓鬼神 率隊輕取光芒（影音）

賽薩。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基近來飽受傷兵所苦，尤其是先發輪值開季將少掉王牌塞維里諾（Luis Severino）和老將沙巴西亞（CC Sabathia）。不過有個好消息是他們的26歲小將、僅在大聯盟先發過19場的賽薩（Luis Cessa）今年春訓狀態極佳，今天又繳出好投率領洋基以6：2打敗光芒。

今天賽薩接在格林（Chad Green）後面上場，出賽四局只被打2支安打，未失任何一分還飆出5次三振，最後也拿下勝投。今年春訓他投17局送出多達18次三振，只掉過1分，WHIP僅0.59，目前是洋基輪值的強力競爭者。

請繼續往下閱讀...

洋基今天主力打者都有不俗表現，賈吉（Aaron Judge）兩次打擊都上壘也都回來得分，史坦頓（Giancarlo Stanton）有一支二壘安打，而努力爭取先發一壘中的柏德（Greg Bird）有一支陽春砲演出。光芒隊先發前大物新秀葛雷斯諾（Tyler Glasnow）今天控球大走鐘，投3.2局雖有4次三振但也有4次保送，掉五分吞下敗投。

BIRD VS. BEEKS!



& if that wasn't good enough...#YANKSonYES LIVE https://t.co/mqeZjAeiju pic.twitter.com/XvROSHc8Og — YES Network （@YESNetwork） 2019年3月19日

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/