MLB》洋基小將化身春訓鬼神 率隊輕取光芒（影音）

〔體育中心/綜合報導〕洋基近來飽受傷兵所苦,尤其是先發輪值開季將少掉王牌塞維里諾(Luis Severino)和老將沙巴西亞(CC Sabathia)。不過有個好消息是他們的26歲小將、僅在大聯盟先發過19場的賽薩(Luis Cessa)今年春訓狀態極佳,今天又繳出好投率領洋基以6:2打敗光芒。

今天賽薩接在格林(Chad Green)後面上場,出賽四局只被打2支安打,未失任何一分還飆出5次三振,最後也拿下勝投。今年春訓他投17局送出多達18次三振,只掉過1分,WHIP僅0.59,目前是洋基輪值的強力競爭者。

洋基今天主力打者都有不俗表現,賈吉(Aaron Judge)兩次打擊都上壘也都回來得分,史坦頓(Giancarlo Stanton)有一支二壘安打,而努力爭取先發一壘中的柏德(Greg Bird)有一支陽春砲演出。光芒隊先發前大物新秀葛雷斯諾(Tyler Glasnow)今天控球大走鐘,投3.2局雖有4次三振但也有4次保送,掉五分吞下敗投。

