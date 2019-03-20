MLB》「這傢伙誰啊！」 達比修談對神鱒的初印象

達比修（右）對和楚奧特（左）的初次對決很有印象。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「神鱒」楚奧特（Mike Trout）將以12年4.3億美元（約新台幣133億）提前和天使續約，刷新史上最高合約紀錄，引發熱議。小熊日投達比修有今也搭上話題，憶起2012年和神鱒初次對決的震撼。

達比修於2012年從日本轉戰大聯盟，5日10日和仍是菜鳥的楚奧特初次對戰，被轟出一發全壘打。達比修說，「第一次對決是2012年吧，突然被轟出左外野，當時我也不知道他是大物之類的，想著這傢伙是誰啊，好像沒啥名氣卻這麼強。」

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那年，楚奧特以30轟49盜、打擊率0.326的全能成績奪下新人王。達比修說，「從那年他就沒停下腳步過，不斷打出成績，真的很強。雖然被說過不擅打高球，現在高球也不怕了，剛剛看了一下生涯成績，攻擊指數0.990對吧？太猛了。」

達比修表示，讓他了解到原來不是所有外角低球都對打者管用的，就是楚奧特，「超低角度的不管什麼球他都能轟出去，很厲害。」達比修也期待新球季兩人的對決，「他成長許多，我也會持續努力，不要被人家認為以前的我比較強。」

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