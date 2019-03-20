NBA》「萌神」柯瑞轟8顆三分球 率勇士重返西部龍頭

柯瑞（右）今轟8顆三分球率衛冕軍重回龍頭。（USA TODAY Sports）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士今日進行客場4連戰最終回，「萌神」柯瑞（Stephen Curry）第三節砍4顆三分球、轟22分，全場進帳36分，率衛冕軍以117：107擊敗灰狼，戰績48勝22敗，領先金塊0.5場勝差，再次獨居西部龍頭位置，此役也是柯瑞相隔11場，三分球命中率終於破50％。

勇士上半場11顆三分球，其中9記三分球由柯瑞、湯普森（Klay Thompson）及耶雷柯（Jonas Jerebko）各自包辦3個，衛冕軍半場以59：47領先。

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K.湯普森（左）今天也延續好手感。（USA TODAY Sports）

易籃後，柯瑞手感更火燙，單節4顆三分球，轟進22分，率隊以16領先進入末節，而灰狼在第四節一度縮小落後，但柯瑞回到場上又進三分球，顯見手感出色。柯瑞全場出手21次、命中12球，包括三分球14投8中，砍進36分、5籃板及3助攻。

值得一提的是，柯瑞近11場三分球命中率皆不到50％，今日終於再現高命中率，他上次單場三分球命中率逾50％，是2月22日對國王出手16次、投進10球。

杜蘭特（Kevin Durant）繳17分、9助攻，D.格林（Draymond Green）5分、10籃板、9助攻及4阻攻，湯普森砍僅次於柯瑞的28分，耶雷柯18分，勇士團隊共進19顆三分球，成為在明尼蘇達踢館成功的另一關鍵。

湯斯（Karl-Anthony Towns）繳出26分、21籃板，本季個人第6度「雙20」，A.威金斯（Andrew Wiggins）斬獲20分、8籃板與6助攻，奧柯吉（Josh Okogie）挹注19分，薩里奇（Dario Saric）進帳13分，瓊斯（Tyus Jones）10分、7助攻，即使先發5虎得分皆上雙，但團隊三分球僅進9顆、命中率27.3％，且在第三節根本守不住柯瑞，無緣在主場贏球，吞下4連敗。

湯斯繳出本季個人第6度「雙20」仍無法替球隊止敗。（美聯社）

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