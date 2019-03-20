NBA》最強新人之爭白熱化 T.楊恩：我是今年最強的新秀

T.楊恩。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹隊T.楊恩（Trae Young）和獨行俠新星東契奇（Luka Doncic）是今年NBA年度最佳新人的兩大熱門人選，不過最近T.楊恩在接受《Yahoo Sports》的記者Chris Haynes訪問時表示自己是最有資格成為年度最佳新人的球員。

T.楊恩表示:「我很尊重東契奇今年的表現，而艾頓（Deandre Ayton）同樣有很棒的表現，而J.傑克森（Jaren Jackson Jr.）在受傷前也表現得不錯，今年的新秀都還蠻強的，但我覺得我是最棒的那個。」

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今年大半季東契奇都是領跑著新人王這個獎項的球員，他本季每場比賽平均能獲得21.1分7.5籃板和5.8次助攻。

而T.楊恩的數據則是18.4分3.6籃板和7.7次助攻，他們兩個幾乎稱霸了每一個月的東西部的單月最佳新人的獎項，除了12月東部的最佳新人被諾克斯（Kevin Knox）拿下之外，剩下的都是他們兩個人的。

T.楊恩最後表示:「我想成為最棒的新秀，所以拿下最佳新人獎當然是我的目標。不過我必須承認去年11月的表現真的不太理想，如果我能重來一遍的話，我會選擇打得像現在一樣聰明，並做出更好的投藍選擇。但那些都過去了，我必須向前看，並在剩下的比賽中好好表現。」

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