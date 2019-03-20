MLB》想組「鈦合金」超狂牛棚？釀酒人接洽失業多時金布瑞

金布瑞。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》作家Robert Murray報料，去年的國聯中區冠軍釀酒人，目前正在與待業多時的前紅襪冠軍終結者金布瑞（Craig Kimbrel）接洽當中。

金布瑞九年生涯中一共收下333次救援成功，每九局能三振超過14人，實績相當顯赫。不過金布瑞陣營先前傳出要尋求一紙1億美元的大約，但從自由市場開市以來就一直乏人問津，僅有報導過有幾支球隊有興趣，遲遲未能簽約。

請繼續往下閱讀...

而釀酒人隊也是一直在尋求補強機會，先前曾傳出有一網羅前美聯塞揚凱可（Dallas Keuchel），而牛棚要員傑佛瑞斯（Jeremy Jeffress）預計將要因傷缺陣開季一個月，可能是釀酒人有意與金布瑞合作的原因之一。

釀酒人去年打出優異戰績牛棚居功厥偉，目前陣中有去年入選明星賽的左投黑德（Josh Hader），還有2017年入選明星賽、整年收下39次救援成功的克納貝爾（Corey Knebel），若是金布瑞真的加入釀酒人，那對手在後段局數將會非常難以突破釀酒人的牛棚。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/