NBA》哈登砍31分率火箭勝老鷹 還打破柯瑞單季三分出手紀錄

哈登（左）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭「大鬍子」哈登（James Harden）今天砍下31分、傳出10次助攻，中鋒卡培拉（Clint Capela）也貢獻26分11籃板，助隊以121：105輕取老鷹，火箭近13戰拿到12勝。哈登還以單季890次三分出手次數，打破勇士球星柯瑞（ Stephen Curry）紀錄。

哈登全場18投8中，包含三分球11投4中，外加12罰11中，拿到31分、10助攻、抓8顆籃板。哈登有機會成為自1988-89年的「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）之後，第一位單季至少平均30分、7助攻、6籃板、2抄截的成績。

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此外，哈登生涯共投進1963顆三分球，超越獨行俠老將諾威斯基（Dirk Nowitzki）的1961顆，成為史上第11人；而哈登本季至今三分出手多達890次，柯瑞在2015-16年寫下的886次三分出手。

火箭其他球員方面，卡培拉26分11籃板，保羅（Chris Pau）13分11助攻3抄截，E.戈登（Eric Gordon）12分，替補的豪斯（Danuel House Jr.）拿19分。

老鷹以新秀T.楊恩（Trae Young）21分12助攻最佳，J.柯林斯（John Collins）20分10籃板，普林斯（Taurean Prince）16分，替補的卡特（Vince Carter）15分，班貝瑞（DeAndre Bembry）14分。

哈登（左）今得到31分。（今日美國）

哈登（左）今得到31分。（今日美國）

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