日職Live》王柏融首打席吞K、陽岱鋼沒表現 火腿 0：4 巨人

王柏融。（資料照，記者林正堃攝）

第一局

1局下，吉川尚輝敲安，坂本勇人獲保送，丸佳浩敲飛球出局，岡本和真獲保送，葛雷諾轟出左外野滿貫砲。陽岱鋼敲二壘方向平飛球遭到接殺，石川慎吾敲安，吉川大幾遭到三振，3出局。

1局上，西川遙輝敲安，大田泰示敲三壘方向強勁滾地球，巨人三壘手吉川大幾沒接好發生失誤，王柏融在2好2壞的情況下遭到三振，橫尾俊建也吞K，火腿留下殘壘。

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賽前

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今天中午在官辦熱身賽對決日本火腿，台灣好手陽岱鋼、「大王」王柏融兩人同場先發對決。陽岱鋼擔任先發第六棒、守右外野；而王柏融則扛第四棒指定打擊。

陽岱鋼目前在官辦熱身賽出賽10場，共24打數有7支安打，有1轟1打點，打擊率0.292；王柏融則是在官辦熱身賽出賽5場，共13打數有3安打，打擊率0.231。

兩隊先發打線

日本火腿

1.淺間大基 三壘手

2.西川遙輝 中外野

3.大田泰示 右外野

4.王柏融 指定打擊

5.橫尾俊建 一壘手

6.杉谷拳士 左外野

7.石井一成 二壘手

8.石川亮 捕手

9.中島卓也 游擊手

先發：上原健太

讀賣巨人

1.吉川尚輝 二壘手

2.坂本勇人 游擊手

3.丸佳浩 中外野

4.岡本和真 一手

5.葛雷諾（Alex Guerrero） 左外野

6.陽岱鋼 右外野

7.石川慎吾 指定打擊

8.吉川大幾 三壘手

9.小林誠司 捕手

先發：畠世周

陽岱鋼。（資料照，圖片取自讀賣巨人台灣粉絲團）

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