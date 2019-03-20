NBA》詹皇又因腹股溝傷勢缺席 湖人仍打算將他「用好用滿」

詹姆斯至今能受耶誕大戰拉傷的腹股溝傷勢影響。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今作客出戰公鹿賽前，就先宣布一哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）將因腹股溝傷勢缺席，而雖然紫金軍團本季想晉季後賽已無望，不過主帥華頓受訪時仍表示目前沒有讓詹姆斯在剩餘12場比賽都休息的打算。

湖人本季可以說是已經無緣季後賽，而這可能會是「詹皇」詹姆斯（LeBron James）進入NBA16個賽季以來，首度無法參加季後賽，而包括前塞爾提克球星皮爾斯（Paul Pierce）在內的多名球評都曾建議，在剩下的比賽應該都讓詹姆斯關機，全力來為下季做準備。

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湖人在耶誕大戰痛宰衛冕勇士軍，卻付出不小的代價，詹姆斯在比賽中不慎拉傷腹股溝，竟讓生涯極少因為傷缺陣、被認為是聯盟中的「生化人」的詹皇，遭遇自己生涯中最嚴重的一次傷勢，缺席了整整17場比賽，群龍無首的湖人也馬上陷入低潮，戰績也直直落。

而2月1日復出之後，詹皇始終沒能回到自己最佳狀態，前不久湖人主帥華頓雖然才在受訪時透露腹股溝傷勢至今仍對詹皇有不小的影響，不過《The Athletic》記者Bill Oram在報導中指出，華頓今在受訪時卻表示，目前球隊還沒有討論過會讓詹皇缺席餘下的所有比賽。

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