中職》16年賠16億元 劉保佑談職棒經營困境

總統蔡英文（前右4）20日在總統府接見2018年中華職棒總冠軍Lamigo桃猿隊，桃園市長鄭文燦（前右2）、中職會長吳志揚（前右5）、La new集團董事長劉保佑（前右6）等一同出席。（記者黃耀徵攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕Lamigo桃猿去年完成二連霸，連續兩年受邀進總統府，由總統蔡英文接見勉勵談話，La new集團董事長劉保佑也出席，劉保佑感嘆，「這行業（經營職棒球隊）太辛苦了。」

2004年初La new集團從第一金控手中買下球隊，正式進軍職棒，期間全力經營高雄，2011年將主場北遷至桃園，並更名「Lamigo桃猿」，近5年奪4冠，堪稱常勝軍。

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「經營職棒16年，我賠了16億元。」劉保佑說，現在球員薪水為什麼這麼難談?因為團隊薪資是他剛接手球隊的3倍，但收益卻沒有大幅增加，「我們和其他三隊（富邦、中信、統一）大公司不同，我們是中小企業，經營職棒很辛苦。」

這十幾年來外界不斷倡議，政府應給職棒經營者租稅減免優惠，但劉保佑認為這樣治標不治本，他表示，關鍵還是球迷不進來，再多租稅減免也沒用，例如之前La new熊在澄清湖球場，曾經一場比賽才700人觀戰，他去看美職聖地牙哥小聯盟球賽，下午日頭炎炎，熱的不得了，照樣湧入15000人進場看球。

味全龍即將進軍中職成為第五隊，劉保佑認為這是好事，不過，當談到第六隊議題，他坦言，「不看好。」經營十幾年職棒球隊經驗談，劉保佑用台語拉高分貝，「會賠到脫褲!經營愈來愈困難，這行業要想辦法賺錢才行。」

被問到這十六年來，是否曾經動念賣掉球隊、遠離職棒圈?劉保佑並未正面回應，只淡淡地說，「就愛上了，不然要怎麼辦!?」

總統蔡英文（前）20日在總統府接見2018年中華職棒總冠軍Lamigo桃猿隊。（記者黃耀徵攝）

劉保佑。（資料照，記者林正堃攝）

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