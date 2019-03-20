MLB》初試啼聲12局爆送20K 超狂教士新星準備好了

派岱克。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕百大新秀第34名、教士隊農場第5號大物新秀派岱克（Chris Paddack）今年春訓狀況十分優異，共投12.2局就送出多達20次三振，自責分率僅2.13。甚至有些聲浪開始要求他主投教士隊的開幕戰，不過報導指出派岱克還是較有可能會從小聯盟出發。

「我每天都會向大家證明我屬於大聯盟，告訴球隊我已經準備好了，」派岱克說道。「現在球隊中有很多人為了先發位子競爭，我希望我能成為其中的一員。不過有些事是我無法掌控的。」

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派岱克是在2016年被馬林魚隊送往教士換來羅德尼（Fernando Rodney）。他手握評價極為優異的變速球和強大的控球能力，速球約坐落在92-95英哩之間。去年他在小聯盟合計投90局就飆出120次三振，可怕的是僅僅只有8個保送。雖然主要球路武器只有兩種，缺乏第三球種也限制了派岱克的成長高度，但是派岱克可以將球控在刁鑽位置且欺騙打者，球探們認為他會是不錯的中後段先發投手。

「我們喜歡他所做的一切，」教士隊總教練格林（Andy Green）對他的子弟兵讚譽有佳。「我們對他的未來充滿信心，我們認真考慮要讓他留在隊上，他給人的印象非常好，沒辦法再做得更好了。」

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