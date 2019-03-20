中職》「小胖不胖啊、姐姐像哥哥」 蔡英文再度接見桃猿

總統蔡英文（右）20日在總統府接見2018年中華職棒總冠軍Lamigo桃猿隊，Lamigo桃猿球員陳俊秀（左）代表全隊送上冠軍戒指。（記者黃耀徵攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕Lamigo桃猿連兩年受邀進總統府，由總統蔡英文接見勉勵談話，蔡英文說，「在總統府再度看到各位，表示Lamigo順利完成二連霸，去年我們完成歷史，就是邀請職棒總冠軍球隊來總統府作客，今年再次邀請，表示國家對棒球運動的重視。」

隨後La new集團董事長劉保佑喊話，「謝謝總統接見，這是對我們球隊全體員工最大獎勵，我要跟總統預約，明年的今天，我們先把這裡訂下來。」語畢，現場掌聲如雷。

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總統蔡英文（右）20日在總統府接見2018年中華職棒總冠軍Lamigo桃猿隊，致贈禮品給Lamigo董事長劉保佑（左）。（記者黃耀徵攝）

今年前進總統府的桃猿球員，少了旅日發展的「大王」王柏融，大王人雖沒到，不過預錄的祝賀影片在現場播映，蔡英文笑說，「連續拿到兩年冠軍，Lamigo大概怕贏太多，所以去年我見過，但本人很害羞的王柏融，今年去挑戰日本職棒了。」她表示，Lamigo好手還是很多，冠軍不嫌多，相信全隊一定會全力以赴，挑戰三連霸。

蔡英文一一點名桃猿主力選手，當點到「小胖」林泓育，她一臉狐疑，「可是你沒有很胖啊，為什麼叫小胖?」當提到總冠軍賽總是開無雙的「姐姐」王溢正，她笑說，「你不像姐姐耶，比較像哥哥。」當介紹朱育賢，蔡英文是這麼說的，「本來是一棒三分，現在變一棒已婚的朱育賢。」

蔡英文說，「網路上的球迷可能會問，總統，我們棒球的三支箭呢?」她強調，兩年多前有說過棒球三支箭，包括職棒增隊、二軍制度健全、棒球場軟硬體要強化，現在職棒增隊已有新進展，二軍也成為年輕選手重要成長環境，政府持續投入資源改善球場軟硬體設備，最好的例子就是支持新竹市政府重建球場。

蔡英文表示，今年1月31日在體育署的見證之下，中職和棒協簽署合作協議，過去棒協和職棒有爭執不休的情況，簽署後相信在各方努力下，化對立為合作，一起為台灣棒球努力，從年底世界12強賽，要組最強國家隊，為台灣棒球全力來拚，完前進2020年東京奧運備戰、衝刺。

總統蔡英文（左4）與桃園市長鄭文燦（左6）一同和Lamigirls與吉祥物合影留念。（記者黃耀徵攝）

總統蔡英文（前右4）20日在總統府接見2018年中華職棒總冠軍Lamigo桃猿隊，總統府秘書長陳菊（前右3）、桃園市長鄭文燦（前右2）、中職會長吳志揚（前右5）等一同出席。（記者黃耀徵攝）

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