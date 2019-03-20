MLB》和一朗不合？ 松井秀喜說明白

松井秀喜（右）完全不在意外界傳聞他跟鈴木一朗（左）感情不好。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕水手隊鈴木一朗凱旋日本參與大聯盟海外賽，在當地掀起熱潮。曾在讀賣巨人、紐約洋基相當活躍的「酷斯拉」松井秀喜，日前也在節目回應和一朗之間的打擊型態比較和關係。

日本TBS電視節目「1番だけが知っている」日前以「曾經一起打球的選手中，哪位日本打者讓你覺得贏不了他？」為題，採訪人在美國的松井，並劈頭就問，「是鈴木一朗嗎？大家常常拿來和你比較…」

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松井苦笑回應，「老實說這種比較對一朗來說很失禮，若以球員觀點來看，一朗等級完全是在上面喔。為什麼會被拿來做比較呢？我自己也覺得很不可思議。」

松井補充說道，一朗是每個人都憧憬的存在，但他們兩個是完全不同類型的打者，「我沒想過要從一朗那邊參考什麼，我是以長打自居的打者，一朗則是抱持著上壘意識打擊。」

節目接著犀利提問道，「媒體常常傳聞你們兩個人不合之類的…」松井笑著回應，「我完全不在意，當然我們見面的話都會聊個兩三句。」

松井也提到高中時期，兩人曾經一同進行過兩場比賽，「那時借宿一朗的宿舍，然後就有人說『一朗搶在我前面去洗澡。』我當時好像回應，『畢竟我們是來客嘛。』」松井笑著說。

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