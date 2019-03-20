中職》和蔡英文有約 鄉長終於在總統府吃到滷肉飯

總統蔡英文20日在總統府接見2018年中華職棒總冠軍Lamigo桃猿隊，現場特地準備滷肉飯招待球員。（記者黃耀徵攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕蔡英文總統今天接見去年總冠軍Lamigo桃猿，值得一提的是，蔡英文提到，印象最深刻的是臉書上約她去吃滷肉飯的「鄉長」陳禹勳，今天也特別準備滷肉飯給桃猿全隊吃。

去年底陳禹勳在臉書貼文祝福「大王」王柏融旅日:「恭喜我的神隊友大王，今天要加盟火腿，這些年跟你同隊奮戰很開心，很多緊張的比賽中讓你火力Carry，要跟你說聲謝謝照顧，你ㄧ定會向日本職棒證明台灣人不是吃素的，台灣滷肉飯不比日本壽司差！」

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結果，這則貼文下面竟吸引總統蔡英文留言:「一起為大王加油！一起守護滷肉飯！」並附上一張「防疫大作戰！守護滷肉飯！」的照片。陳禹勳回應：「總統好！下一次去總統府約您一起吃滷肉飯～～。另外請問您這家滷肉飯在哪裡？+1看起來很美味～～～」。

「鄉長」陳禹勳之前在臉書上約總統蔡英文去吃滷肉飯。（圖片取自陳禹勳FB）

今天蔡英文特別點名:「印象最深刻是臉書上約我去吃滷肉飯，守護台灣豬的鄉長陳禹勳，鄉長今天有準備滷肉飯，吃之前先照相，記得要上傳喔！」語畢，哄堂大笑。

陳禹勳真的在總統府吃到滷肉飯，他說：「有許願有差，很好吃，只是冷掉了。」對於總統要他上傳吃滷肉飯，他說：「這一次進來沒帶手機，晚一點會上傳。」

隨後陳禹勳也在臉書上傳吃滷肉飯的照片，寫道：「謝謝蔡英文 Tsai Ing-wen總統，熱情招待好大一碗好吃滷肉飯，很榮幸跟我的隊友們站在一起，接受這個榮耀，團隊野球每個人都是第一順位，沒有誰大誰小。」

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