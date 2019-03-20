NBA》詹皇、字母哥都不在！公鹿末節一波流帶走湖人

公鹿最末節一波流轟垮湖人帶走勝利。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今作客公鹿，在陣中一哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）缺戰的情況下，卡德威爾波普 （Kentavious Caldwell-Pop）狂砍全場最高35分，然而他隻手難遮天，最後仍以101：115不敵一哥「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）也休戰的公鹿。

兩隊一哥不約而同都休戰，讓此役星光黯淡不少，而穩坐龍頭的公鹿今主場出戰無緣晉級季後賽的湖人，原以為將出現一面倒的戰況，沒想到公鹿此役卻就打得不輕鬆，湖人在卡德威爾波普帶領下，在上半場僅以3分落後公鹿。

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未料易籃後，湖人命中率下滑，第三節末段只投進3球讓公鹿趁勢將比數拉開。決勝節，湖人重整旗鼓克服單場最多23分的差距，一度將比分追到僅剩5分之差，不過最後湖人氣力放盡，公鹿也找回手感，最後就以一波11：2的攻勢帶走最後的勝利。

公鹿安戴托昆波因前役在比賽扭傷腳踝，今天高掛免戰牌，不過陣中主將雖然不在，但先發5人仍有4人得分上雙，米德爾頓（Khris Middleton）拿全隊最高30分，中鋒B.羅培茲（Brook Lopez）飆進5顆三分彈砍下28分，取代受傷前鋒布洛格登 （Malcolm Brogdon）擔任先鋒的米洛提奇 （Nikola Mirotic）則繳出23分。

湖人詹姆斯因為腹股溝傷勢缺陣，讓替補的後衛卡德威爾波普成全隊最大亮點，無奈他今雖然轟進8顆三分球、拿下個人本季新高35分，不過湖人團隊命中率淒慘，最後仍不敵對手苦吞4連敗。

替補的後衛卡德威爾波普飆進8顆三分球，砍下全場最高35分，還是救不了湖人。（USA TODAY Sports）

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